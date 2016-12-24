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Ученые выяснили, сколько времени продержатся колонизаторы на Марсе и Меркурии
Общество

Ученые выяснили, сколько времени продержатся колонизаторы на Марсе и Меркурии

Сегодня 15:06
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Ученые выяснили, сколько времени продержатся колонизаторы на Марсе и Меркурии

Вашингтон, 24 декабря. Американские ученые выяснили, сколько колонизаторы с Земли смогут продержаться без специального снаряжения на Марсе и Меркурии.

 Запланированная на будущую пятилетку экспедиция на Марс заставила ученых подсчитать, сколько космонавт может «протянуть» в недружественных условиях Красной планеиы и Меркурия, если «что-то пойдет не так». Так, триумфальное шествие по Меркурию может закончиться для землянина уже через 0,001 секунды из-за критической температуры на планете -180 до +430 градусов Цельсия.

В условиях жизни на Марсе астронавт без специального снаряжения может прожить порядка двух суток, главная угроза – состав воздуха, где 95% приходится на углекислый газ. Как ранее сообщала Газета.Ru, космонавт Георгий Гречко считает необходимым для полетов в космос экзоскелет. 

 

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Ирина Селезнева
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