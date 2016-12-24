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СМИ подсмотрели рождественское меню Меркель
Общество

СМИ подсмотрели рождественское меню Меркель

Сегодня 14:57
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СМИ подсмотрели рождественское меню Меркель

Берлин, 24 декабря. Журналисты выяснили, что будет на рождественском столе канцлера Германии Ангелы Меркель.

Журналисты застали Меркель за покупками в магазине перед Рождеством. Как передают немецкие издания, за этот год канцлер ФРГ посетила этот универмаг порядка 30 раз.

Лидер Германии закупила картофель, творог, масло, перец и коробку конфет. СМИ были удивлены тем, что канцлер не купила рождественского гуся, карпа и вина. По их данным, сумма чека Меркель была не более 100 евро.

Как рассказали продавцы универмага, это ее стандартный набор покупок. Ничего праздничного, констатировали они.

Ранее стало известно, что продажа алкоголя будет ограничена в Москве в новогоднюю ночь и на протяжении всех рождественских каникул.

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Катерина Тимошенская
#ангела меркель
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ДНР под прицелом: ВСУ перебросили под Дебальцево тяжелую технику и 400 военных
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