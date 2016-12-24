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Ученые выявили зависимость музыкальных предпочтений человека от генов
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Ученые выявили зависимость музыкальных предпочтений человека от генов

Сегодня 15:00
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Ученые выявили зависимость музыкальных предпочтений человека от генов

Хельсинки, 24 декабря. Эмоциональное восприятие музыки и шума человека зависит от генетики организма, заявили специалисты из Дании и Финляндии.

Ученые обратили внимание, что отношение человека к шумам и музыке зависит от генов. Так, в зависимости от предрасположенности генов выделяется число дофамина – нейромедиатора, который регулирует настроение человека. Таким образом, вид гена влияет на реакцию человека.

Специалисты пояснили, что у людей, имеющие генотип GG, повышается настроение после прослушивания музыки. А вот люди с генотипом GT раздражаются от различных шумов.

Ранее польские астрономы опубликовали сенсационные выводы, в которых становится понятно по какой причине и самое главное  — из-за чего погибнет все живое на Земле.

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Катерина Тимошенская
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