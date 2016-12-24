Стали известны подробности убийства 12-летней девочки в Москве

Москва, 24 декабря. В квартире дома на Ферганской улице на востоке Москвы нашли мертвой 12-летнюю девочку. Как стало известно, мертвого ребенка в ванной нашли родители. Как рассказал источник в правоохранительных органах, у девочки ножевое ранение груди.

По словам матери ребенка, дочь покончила с собой. В свою очередь, сотрудники следственных органов проверяют версию об убийстве: многочисленные ссадины и ушибы на теле ребенка стали поводом для сомнений в словах матери, передает Life.

Как сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка СКР Юлия Иванова, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели спасли из шахты лифта женщину, которая оказалась народной артисткой России Раисой Мухаметшиной.