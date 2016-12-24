ДНР под прицелом: ВСУ перебросили под Дебальцево тяжелую технику и 400 военных

Донецк, 24 декабря. Киевские силовики перебросили к фронту у Дебальцево самоходные гаубицы «Акация» и до 400 человек личного состава, заявил замкомандующего ДНР Эдуард Басурин.

Текущая неделя на дебальцевском направлении была напряженной, поскольку ВСУ усилили обстрелы ДНР. «Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения, – рассказал замкомандующего республики Эдуард Басурин. – Так в районе села Светлодарское, что в шести километрах от линии соприкосновения, прибыли четыре гаубицы «Акация».

Украинское командование усилило группировку возле Светлодарска четырьмя стами военными. По словам силовика ДНР, в других населенных пунктах также зафиксировано скопление украинского тяжелого вооружения, запрещенного соглашениями «Минска». Как ранее сообщала Газета.Ru, украинские силовики снова активизировались под Дебальцево.