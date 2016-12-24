Донбасс: боец ДНР погиб под обстрелом со стороны ВСУ

Донецк, 24 декабря. Военнослужащий Донецкой народной республики погиб под обстрелом со стороны ВСУ, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Басурин сообщил о потерях в ВС ДНР в результате очередных нарушений режима тишины со стороны ВСУ, несмотря на договоренность о прекращении обстрелов в Донбассе на период новогодних праздников.

«От минометного огня украинских бандитов погиб один военнослужащий ДНР и один получил ранение», — констатировал представитель оперативного командования.

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