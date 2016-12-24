Путин обсудил ситуацию в Сирии с членами Совбеза

Москва, 24 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин обсудил сирийское урегулирование с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Как рассказал представитель Кремля, на совещании обсуждался ход подготовки к возможной встрече в рамках сирийского урегулирования в Астане и ситуация в сирийском урегулировании с учетом завершившейся операции ВС Сирии по освобождению от боевиков города Алеппо. Кроме того, речь на совещании также шла о вопросах, связанных с подготовкой к предстоящим встречам в верхах в рамках ОДКБ и ЕврАзЭС.

Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы поблагодарить его за помощь в освобождении города Алеппо от боевиков.