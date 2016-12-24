Ученые смогут диагностировать 17 болезней по дыханию пациента

Вашингтон, 24 декабря. Группа западных ученых разработала аппарат, который способен выявить 17 заболеваний по выдыхаемому пациентом воздуху, пишет ACS Nano.

В отчете по разработке уникального прибора говорится, что с выдохом у человека выходит не только азот, двуокись углерода и кислорода, но и ряд других летучих соединений. Именно их состав помогает определить здоровье пациента. В эксперименте приняли 1404 волонтера, которые сдали свои образцы «выдоха». Ученые разделили полученные образцы, выделив три группы болезней, которые можно определить по ним - неврологию, воспалительные процессы и онкологию, пишет Газета.Ru.