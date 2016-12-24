Сирия, 24 декабря. В ходе столкновения с сирийской армией в окрестностях Пальмиры боевики ИГ* понесли значительные численные потери. Два жителя провинции Ракка погибли в результате минометного обстрела со стороны террористов. ВВС Турции в рамках операции «Щит Евфрата» в Алеппо ликвидировали почти 150 объектов боевиков ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) обстреливают позиции боевиков повстанческих формирований в долине Вади Барда на восточных склонах гор Каламун на северо-западе от Дамаска из крупнокалиберных артиллерийских орудий. ВВС Сирии поддерживают наступление правительственных войск с воздуха.

Провинция Латакия

По информации Местных координационных комитетов Сирии, российская авиация продолжает бомбардировки опорных пунктов террористов в районе населенного пункта Кабани на севере провинции Латакия. Сообщается, что значительные разрушения в ходе авиаудара получил важный пункт управления боевиков в регионе.

Провинция Алеппо

Согласно данным командования турецкой армии, ВВС Турции в рамках операции против террористов ИГ «Щит Евфрата» в окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо ликвидировали как минимум 141 объект боевиков.

Провинция Хомс

Террорист-смертник ИГ предпринял попытку атаковать блокпост сирийской армии в районе правительственной авиабазы «Т-4» на заминированном автомобиле. Однако транспортное средство был ликвидировано правительственными военнослужащими еще до того, как террорист успел приблизиться на опасное расстояние к позициям САА. В данный момент в окрестностях военной базы продолжаются ожесточенные столкновения.

Согласно уточненным данным, в ходе боев между правительственными войсками и отрядами террористов ИГ недалеко от населенного пункта Джубб Аль-Джарра вблизи шоссе Хомс – Пальмира на востоке провинции Хомс было ликвидировано около 20 боевиков, в том числе один из полевых командиров ИГ Абу Бакр Хилфай.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает близкое к ИГ информационное агентство «Аль-Амак», боевикам в ходе ожесточенных боев с подразделениями правительственной армии удалось взять под свой контроль часть района Аль-Муваззафин в южной части города Дейр эз-Зор и отбить стратегически важные позиции на холме на южной окраине. Информация в данный момент проверяется.

Провинция Даръа

Правительственная артиллерия обстреляла укрепленные районы боевиков террористических группировок на южных окраинах города Инхиль, расположенного в северной части провинции Даръа. Сообщается, что как минимум пять террористов были уничтожены под обстрелом со стороны САА, еще несколько получили ранения.

Провинция Идлиб

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, ВВС САР нанесли серию авиаударов по позициям боевиков оппозиционных группировок в окрестностях города Джиср Аль-Шугур на западе провинции Идлиб. Удары были выполнены в поддержку наступления правительственной армии на позиции повстанцев в регионе. В результате было уничтожено несколько групп боевиков.

Провинция Ракка

Как сообщают представители командования Сирийских демократических сил (SDF)***, бойцы SDF продолжают наступать на опорные пункты террористов ИГ в окрестностях населенного пункта Джабар, находящегося на западе от города Ракка, и расширять буферную зону в этом регионе. Согласно данным командования, боевикам ИГ был нанесен серьезный урон в технике и живой силе.

В недавно занятом отрядами демократических сил населенном пункте Свидия Кабирата на северо-западе от города Ракка погибли два мирных жителя в результате подрыва на мине. Предполагается, что мина была выпущена террористами ИГ.

Провинция Хама

На территории жилого квартала населенного пункта Мухрада, расположенного в северо-западной части провинции Хама, было отмечены несколько разрывов мин. Никто из местных жителей не пострадал. Однако несколько домостроений получили легкие повреждения. Мины были выпущены с направления районов, подконтрольных боевикам террористических организаций.

Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, ВВС САР провели несколько воздушных операций против боевиков повстанческих формирований в разных частях провинции Хама. Правительственные самолеты сбросили бомбы на места концентрации оппозиционных сил в районе населенных пунктов Рахджан, Кадамсах и Шакури в северной части провинции и недалеко от поселений Каср Бин Вардан и Адрин на востоке Хамы.

Ирак

По уточненным данным, в результате взрыва заминированного автомобиля в населенном пункте Халес на севере от Багдада погиб один полицейский, еще четверо получили ранения. Транспортное средство было припарковано на обочине главной дороги. Взрыв произошел как раз в том момент, когда сотрудник полиции подошел к автомобилю, чтобы проверить его.