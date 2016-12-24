Ле Пен обогнала по популярности экс-премьера Франсуа Фийона

Париж, 24 декабря. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен обогнала в рейтинге популярности экс-премьера Франции Франсуа Фийона, заняв 37-е место.

По данным французских СМИ, в ходе опроса среди французов в топ-50 списка вошли также Софи Марсо, Дени Бун и Жан Рено. Бывший премьер-министр Франции занял 42-е место. Возглавил рейтинг актер Омар Си.

Напомним, как сообщала «Газета.ру», Ле Пен заявила, что в случае своей победы на президентских выборах Франция покинет ЕС и НАТО, так как военный блок потерял свой смысл и используется для обслуживания целей США в Европе.