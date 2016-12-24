Власенко возглавил Федерацию водного поло России

Москва, 24 декабря. На отчетно-выборной конференции Федерации водного поло России новым президентом единогласно был избран Алексей Власенко.

В субботу, 24 декабря, в Москве прошла отчетно-выборная конференция российской Федерации водного поло. Присутствующие единогласно выбрали нового президента, которым стал Власенко.

Новый президент федерации отметил, что намерен вернуть мужскую сборную России по водному поло на мировой олимп.

«Мы со своей стороны все для этого сделаем», — заверил Власенко.

Ранее сообщалось, что российскую лыжницу Юлию Иванову отстранили от участия в соревнованиях из-за подозрений в употреблении допинга.