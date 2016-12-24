Изрезанное тело 12-летней девочки найдено в московской квартире

Москва, 24 декабря. Тело 12-летней девочки с колото-резанными ранениями обнаружено в квартире дома на Ферганской улице в Москве. Как рассказали в столичном СКР, в квартире также находились четырехлетний ребенок и пожилая бабушка.

Место ЧП осмотрели криминалисты и следователи ГСУ. В настоящее время устанавливается местонахождение остальных родственников в момент совершения преступления. Правоохранители допрашивают родственников и соседей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Ранее сообщалось, что московская полиция расследует убийство девушки, чье обнаженное тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в канализации.