ДНР заявила о резком обострении в Донбассе: более 3000 обстрелов со стороны ВСУ

Донецк, 24 декабря. Украинские силовики за последние сутки более трех тысяч раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«За прошедшие сутки обстановка резко обострилась, — отметил представитель оперативного командования. — Украинские боевики 3002 раза нарушили режим прекращения огня».

По данным Басурина, украинские военнослужащие выпустили 16 боеприпасов из РСЗО «Град», 114 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, 1822 мины калибром 120 и 82 мм, 13 танковых снарядов, а также 836 боеприпасов из различных типов гранатометов.

«Вот так жители республики ночью на себе ощутили наступление «режима тишины», — отметил он.

Читайте также: Новости Новороссии: ВСУ готовятся атаковать силы ЛНР под Дебальцево, Ясиноватая и Горловка на линии огня