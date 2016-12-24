Жители Алеппо возвращаются в свои дома после разминирования восточных кварталов

Дамаск, 24 декабря. Жители Алеппо возвращаются в свои дома в восточной части города по мере разминирования территории, сообщил сирийский военный источник.

Российские саперы продолжают работу по разминированию освобожденного Алеппо, разрешив мирным жителям вернуться в свои дома. «Инженеры продолжают находить взрывные устройства и замаскированные мины», — рассказал неназванный военный источник. По словам спикера, накануне был обнаружен склад с продуктами и медикаментами, боеприпасами. Саперы очистили от взрывоопасных закладок одну из местных школ.

Здесь были найдены тела казненных террористами взрослых и детей. По предварительным данным, боевики расстреляли и обезглавили мирных жителей четыре-пять дней назад. Ранее агентство НСН сообщило, что глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении операции по выводу боевиков из Алеппо.