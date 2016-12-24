FAN-TV Лента новостей
Жители Алеппо возвращаются в свои дома после разминирования восточных кварталов
Новости Сирии

Жители Алеппо возвращаются в свои дома после разминирования восточных кварталов

Сегодня 14:21
33

Жители Алеппо возвращаются в свои дома после разминирования восточных кварталов

Дамаск, 24 декабря. Жители Алеппо возвращаются в свои дома в восточной части города по мере разминирования территории, сообщил сирийский военный источник.

Российские саперы продолжают работу по разминированию освобожденного Алеппо, разрешив мирным жителям вернуться в свои дома. «Инженеры продолжают находить взрывные устройства и замаскированные мины», — рассказал неназванный военный источник. По словам спикера, накануне был обнаружен склад с продуктами и медикаментами, боеприпасами. Саперы очистили от взрывоопасных закладок одну из местных школ.

Здесь были найдены тела казненных террористами взрослых и детей. По предварительным данным, боевики расстреляли и обезглавили мирных жителей четыре-пять дней назад. Ранее агентство НСН сообщило, что глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении операции по выводу боевиков из Алеппо.

 

комментарии
Ирина Селезнева
Новости партнеров
Эксклюзив

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

Сегодня 14:20
52

Трамп против всего мира: начнут ли США новую гонку ядерных вооружений

Сегодня 13:37
112

Новости Новороссии: ВСУ готовятся атаковать силы ЛНР под Дебальцево, Ясиноватая и Горловка на линии огня

Сегодня 13:24
263

Порошенко увяз в коррупции: как революция на Украине пожирает своих детей

Сегодня 12:53
318

Сирия новости 24 декабря 2016 12.30: «Ахрар аш-Шам» и ИГ бьют друг друга в Дамаске, ВКС РФ провели операцию в Латакии

Сегодня 12:30
503
Показать еще
Прямая трансляция

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Стало известно, зачем неизвестные проникли на закрытый арсенал в Башкирии

14:21

Жители Алеппо возвращаются в свои дома после разминирования восточных кварталов

14:21

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

14:20

Спасатели вызволили из шахты лифта в Москве народную артистку РФ

14:17

Эрдоган не позволит создать на севере Сирии новое государство

14:17

Назван предмет, который школьники знают хуже всего

14:10

Врачи рассказали, куда переводят Лужкова из реанимации

14:08

Строивший МКС американский астронавт Селлерс умер в США

14:04

Росавиация приостановила полеты Sukhoi Superjet 100

13:57

ДНР заявила о захвате ВСУ населенного пункта из «серой» зоны Донбасса

13:50

Фонд Кадырова направил в Сирию 80 тонн гумпомощи

13:42

Госпогранслужба Украины напугана «активизацией российской авиации» в Крыму

13:39
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Стало известно, зачем неизвестные проникли на закрытый арсенал в Башкирии
Читать
Закрыть