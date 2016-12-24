Эрдоган не позволит создать на севере Сирии новое государство

Стамбул, 24 декабря. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не позволит создать на севере Сирии новое государство. Об этом он сообщил во время заседания совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.

Турецкий лидер категорически высказался по вопросу создания на севере Сирии каких-либо автономий.

«Турция не позволит создать новое государство на севере Сирии», — констатировал Эрдоган.

Напомним, курдское ополчение в Сирии не подчиняется официальному Дамаску и выступает за федерализацию и создание собственного автономного региона.

Ранее власти Сирии заявили о полном освобождении Алеппо, передает Национальная служба новостей.