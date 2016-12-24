Стало известно, зачем неизвестные проникли на закрытый арсенал в Башкирии

Уфа, 24 декабря. На территории бывшей воинской части в Башкирии прогремел мощный взрыв. Как стало известно, причиной ЧП стало незаконное проникновение на территорию части в населенном пункте Урман Иглинского района группы неустановленных лиц. От полученных травм скончались двое мужчин 22 и 24 лет.

Согласно информации МЧС, проникшие на территорию части люди могли искать металл.

В свою очередь, как сообщает агентство Life, один из снарядов, который мужчины пытались выкопать и унести с собой, мог сдетонировать. Вероятно, это и стало причиной взрыва.

Напомним, ранее сообщалось, что два человека погибли во время взрыва на заводе фейерверков в Китае. Трагедия произошла в районе Фэнжунь в городском округе Таншань в провинции Хэбэй.