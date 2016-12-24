Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

Главный Дед Мороз России посетил Санкт-Петербург в рамках предновогоднего путешествия по регионам страны. За время своего визита в Северную столицу главный волшебник из Великого Устюга встретится с детьми, отправившими ему свои письма, а также посетит детские образовательные и социальные учреждения. Кульминацией предновогоднего турне Деда Мороза, конечно же, станет традиционное зажжение огней на главной елке Петербурга. И хотя до Нового года еще есть время, дети и взрослые верят в чудо и в исполнение желаний уже сейчас. В эксклюзивном интервью ФАН-ТВ главный Дед Мороз страны пообещал, что самые заветные мечты россиян обязательно сбудутся в наступающем 2017 году, и назвал самое главное событие уходящего года, а также высказал убеждение, что надо искать возможности договариваться с США.

«Давеча в шапке-невидимке я побывал в Русском музее и должен заметить, друзья, – Айвазовского там море. И, продолжая тонкий питерский юмор, я хочу сразу и сходу заявить: к заморозке строительства «Зенит-арены» я непричастен», – сразу показал Дед Мороз свое веселое предновогоднее настроение, встретившись с петербургскими журналистами на Невском проспекте, в Медиацентре правительства.

Смотрите также: У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

ФАН-ТВ удалось пообщаться с главным Дедом Морозом страны.

– Скажите, сколько детей удалось поздравить за время предновогоднего тура?

– Наверное, это десятки или сотни тысяч ребят и девчонок, а может, и миллионы, если считать те обращения, которые ежедневно я записываю, в том числе и по телевизору.

– Как Деду Морозу удается избегать политических тем и быть вне политики?

– Добрые дела, действительно добрые, – они вне политики, потому что, когда мы дарим подарки друг другу, представителям других стран, всё стирается. Когда я еду в гости к Санта Клаусу, Йоулупукки с подарками для детей из Европы или Америки, или они к нам приезжают (они ездят по регионам России), то мы пытаемся понять и узнать друг друга лучше и больше. Потому что, когда ты знаешь другого человека, знаешь его традиции и привычки, можно найти средство, чтобы не конфликтовать, а договариваться.

– А с чем у вас ассоциируется Россия?

– Мы сейчас проехали много тысяч километров (20 тысяч километров), и это большая, красивая и могучая страна. У вас Нева, а мы только каких рек не видели: Енисей, Томь, Обь, Ангара и величественное озеро Байкал. Люди у нас красивые, умные, добрые, с широкой душой и готовые идти на помощь. Это сила, это красота, это добро!

– Какое событие за 2016-й год в жизни нашей страны вы считаете самым важным?

– Вот большое событие для меня: руководитель Агентства по туризму назвал Великий Устюг (мою родину) сказочной столицей России. В связи с этим он попросил меня (а это как раз задел на будущие года и десятилетия) нести сказку в каждый дом. А это значит, что мы будем напоминать и больше рассказывать детям о добрых сказках и преданиях, а также о наших любимых русских народных сказках (которые, кстати, детки не всегда знают) .Так вот, для меня будет важным, большим событием снова вспомнить через мультики и через аудиоспектакли эти предания и нести их в города детям.

Отметим, маршрут Большого путешествия Деда Мороза проложен таким образом, что Петербург является одним из последних городов на карте, куда заедет главный волшебник. 27 декабря его увидят жители Вологды, а 29 декабря Дед Мороз устроит большой праздник на Поклонной горе в Москве.

Напомним, ранее главный Дед Мороз России дал эксклюзивное интервью ФАН-ТВ в Москве. Тогда он посетил Московский зоопарк, чтобы вместе с детьми и взрослыми проводить уходящий Год Обезьяны и зажечь первую елку в столице.

Смотрите также: Главную ель Петербурга монтируют у Эрмитажа: что думают горожане и знает бригадир. ФАН-ТВ

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.