Назван предмет, который школьники знают хуже всего

Москва, 24 декабря. Рособрнадзор оценил качество отечественного образования и пришел к выводу, что учащиеся школ хуже всего знают историю своих регионов.

По результатам национального исследования качество образования среди школьников по истории регионов оставляет желать лучшего. По словам главы НИКО и Всероссийских проверочных работ Сергея Станченко, порядка 50 тысяч школьников приняли участие в проекте. Согласно историко-культурному стандарту, учащиеся должны были назвать хотя бы одного исторического деятеля из своего региона, жившего между IX и XVIII веками.

«Разброс по регионам — от 2 до 72% выполнения», — прокомментировал Станченко, добавив, что школьники плохо работают с картами. Ранее агентство НСН сообщало, что отечественный Минздрав рассматривает возможность введения в школах курса психологии.