Марин Ле Пен настаивает на выходе Франции из ЕС и «потерявшей смысл» НАТО

Москва, 24 декабря. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен уверена в необходимости выхода Франции из состава НАТО и Евросоюза.

«Frexit будет частью моей политики», — заявила Ле Пен. Она добавила, что намерена участвовать в выборах президента.

По мнению Ле Пен, НАТО потеряла свой смысл, так как угрозы со стороны СССР больше нет.

«Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе», — считает Ле Пен.

Кроме того, Ле Пен она назвала европейскую валюту инструментом шантажа, из-за которого граждане стали беднее, сообщает «Газета.ру».