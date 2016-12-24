Врачи рассказали, куда переводят Лужкова из реанимации

Москва, 24 декабря. Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова переводят из реанимации в обычную палату, заявили специалисты столичной больницы, куда накануне он был экстренно госпитализирован.

Как обратили внимание врачи, состояние Лужкова улучшилось. Бывший мэр столицы в настоящее время чувствует себя хорошо. Кроме того, наблюдается позитивная динамика, констатировали медики.

«24 декабря мы планируем перевести его из реанимации в обычную палату», — рассказали источники в больнице.

Накануне бывшему градоначальнику Москвы стало плохо о время посещения фундаментальной библиотеки МГУ. Лужкова экстренно госпитализировали, передает Национальная служба новостей.