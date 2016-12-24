Дела Амурные, или Как мост с Китаем заставил Трампа заигрывать с Россией

Строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем примечательно с точки зрения геополитических и экономических тенденций и заставит Вашингтон идти навстречу Москве и призывать российское руководство к плотному союзу. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил эксперт.

Итак, старт началу строительства дан. Момент примечательный, поскольку подготовка к строительству шла более 20 лет. Сроки работ оцениваются специалистами в три года, ориентировочная стоимость — в 355 миллионов долларов. Длина моста составит почти 20 километров, ширина — 14, метров, и его значение уже сейчас трудно переоценить. Вырастут автомобильные и железнодорожные перевозки между Дальним Востоком и Китаем, укрепится торговое и экономическое сотрудничество. Все это укладывается в грандиозное развитие инфраструктуры на всем евразийском пространстве. Мосты и дороги — ключевые вещи для связывания дружественных территорий.

В этой истории интересно скорее другое. Приходящая администрация президента США Дональда Трампа будет занимать жесткую антикитайскую позицию и при этом попытается завязать ключевые отношения с Россией. В результате всем трем странам придется совершать маневры для сдерживания баланса.

«Китай был и остается главным стратегическим противником США, а Россия была выбрана таким промежуточным звеном, ресурсным государством, без которого Пекин развиваться не сможет. Согласно моделированию Всемирного банка, к 2025 году развитие Китая и, например, Индии на 90% будет зависеть от доступа к энергоресурсам. А эти ресурсы может обеспечить либо Персидский залив, например Иран, либо Россия и ее проекты с Китаем. В частности, газопровод «Сила Сибири-2» и нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан». Трамп попытается заигрывать с Россией в этом направлении и вбить клин между нами и Китаем. Если наши развернутся, бросятся в сторону объединенного Запада после того, как их поманят калачом, пообещают какие-то инвестиции или снятие санкций, то это будет воспринято Китаем как ненадежное партнерство. В Азии к нам боятся резко идти навстречу в силу разных исторических прецедентов в этом отношении», — комментирует политолог Леонид Крутаков.

Но судя по последним событиям, по словам Путина и по заключенным контрактам, Китай становится всеобъемлющим партнером России. Это такой внеблоковый статус. И Россия с этого пути свернуть не должна.

«Можно говорить о стратегическом совпадении интересов России и Китая. Наши двусторонние отношения ведь строятся на основе госкомпаний, тут наблюдается очевидный прямой государственный заказ. И против этого были нацелены все последние американские инициативы в виде Транстихоокеанского партнерства: США хотели устранить государственное влияние из таких стратегических проектов, чтобы перевести все на рельсы общего рынка, где доллары и где господство Штатов неоспоримо. Даже китайские СМИ уже говорят о том, что точка возврата внеблоковости прошла и что речь идет о создании симбиоза военно-политических, энергетических и инженерных возможностей России и трудовых и инвестиционных ресурсов Китая», — продолжает эксперт ФАН.

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По его словам, у России появляется площадка для новой торговли, нового диалога на новых условиях. Отличная от тех средств, которые мы вложили в американские бумаги и по которым нам объявлены санкции.

«У России должно быть собственное понимание географического положения — она мост между Азией и Европой. Ей нужна внутренняя модель роста, а внешние драйверы вроде участия в БРИКС или отношений с США и ЕС должны быть обвязкой, которая должна лишь усиливать рост. Запасы нефти — это хорошо, но это мало. Надо создавать внутреннюю экономику, ориентированную не на внешний спрос, а на внутренний, чем сейчас занимается Китай и о чем недавно рассказал Трамп. Мир вступил в глобальное противостояние, когда будут появляться региональные блоки. С одной стороны, это Европа, Канада, Мексика, а с другой Россия, Индия, Китай. И когда блоки оформятся, вся мировая проблематика сведется к тому, какой блок окажется более конкурентоспособным», — добавил Крутаков.

Остается большой вопрос, смогут ли США воссоздать свою экономику без Китая, вообще азиатского региона? Ведь двигатель современной экономики — потребление, а западный рынок перенасыщен. У каждой американской семьи находится по три машины, а съедать больше 20 гамбургеров в день физически невозможно. С этой точки зрения потенциал азиатских рынков выше. Там есть куда расти. Развивающиеся страны по уровню потребления и трудовым ресурсам обогнали западные страны уже в 2012 году. А это серьезный перелом, который почувствовала и Россия.