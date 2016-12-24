Строивший МКС американский астронавт Селлерс умер в США

Вашингтон, 24 декабря. На 62-м году жизни скончался астронавт и климатолог Пирс Селлерс, участвовавший в строительстве Международной космической станции. Как сообщает NASA, он умер утром 23 декабря в Хьюстоне.

Согласно приведенным данным, причиной смерти стал рак поджелудочной железы. «Сегодня мы потеряли замечательного государственного служащего, который посвятил себя NASA, стране и миру», — сообщает организация в своем Twitter.

"Today we lost a tremendous public servant who was dedicated to NASA, the nation and the world." #RIP Piers Sellers: https://t.co/zLnUs3rCcv pic.twitter.com/EieGk1jbP7 — NASA (@NASA) December 23, 2016

Отметим, что в текущем году американский астронафт был награжден медалью NASA «За выдающиеся заслуги». За всю свою карьеру он совершил шесть выходов в открытый космос.

Напомним, ранее стало известно, что в Сербии на 67-м году жизни скончалась стюардесса Весна Вулович, прославившаяся на весь мир после того, как осталась жива в авиакатастрофе 1972 года, когда ее самолет взорвался в небе над Чехословакией на высоте 10160 метров.