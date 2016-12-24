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ДНР заявила о захвате ВСУ населенного пункта из «серой» зоны Донбасса
Новороссия

ДНР заявила о захвате ВСУ населенного пункта из «серой» зоны Донбасса

Сегодня 13:50
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ДНР заявила о захвате ВСУ населенного пункта из "серой" зоны Донбасса

Донецк, 24 декабря. Украинские силовики захватили населенный пункт Новолуганское, расположенный в буферной зоне Донбасса, заявили в военном ведомстве Донецкой народной республики.

В ДНР заявили, что украинская армия продолжает захватывать в Донбассе нейтральные земли.

«После катастрофического провала силовиков под Светлодарском, повлекшего огромные потери среди личного состава ВСУ, дабы поднять моральный дух среди военнослужащих и оправдаться перед общественностью, командование ВСУ заявило о переходе под их контроль населенного пункта Новолуганское», — рассказали военные источники в ДНР.

Командование ДНР призвало наблюдателей ОБСЕ обратить внимание на этот факт и потребовать от Киева отвода данных подразделений.

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Катерина Тимошенская
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