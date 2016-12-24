Госпогранслужба Украины напугана «активизацией российской авиации» в Крыму

Киев, 24 декабря. Украинские пограничники обеспокоены полетами российской авиации в Крыму, заявили представители Госпогранслужбы Украины.

Как утверждают в украинском ведомстве, сотрудники пограничных служб фиксируют «активизацию российской авиации» в небе над Крымом. Эта информация обеспокоила представителей Киева.

По их данным, зафиксированы полеты военных вертолетов Ми-8. Эту информацию Госпогранслужбе предоставили пограничники Бердянского и Херсонского отрядов, добавив, что вертолеты не пересекали границу.

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