Фонд Кадырова направил в Сирию 80 тонн гумпомощи

Грозный, 24 декабря. В Сирию отправлен гуманитарный груз для жителей республики, собранный региональным общественным фондом имени первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова. Как написал в своем Instagram Рамзан Кадыров, 80 тонн составил общий вес гуманитарной помощи, состоящей из продуктов питания.
Как сообщил в соцсети глава Чечни, в Сирию отправился новый конвой с крупной партией продуктов питания.
«Колонна везет 80 тонн масла, муки, сахара, риса и других товаров», — отметил Кадыров.
Дорогие друзья! Мы с болью и глубоким состраданием воспринимаем трагедию сирийского народа. РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова в течение длительного времени оказывает гуманитарную помощь жителям различных городов Сирии и беженцам, находящимся в соседних странах. По решению Президента РОФ имени Героя России АХМАТ-Хаджи Кадырова, моей дорогой МАМЫ Аймани Несиевны в Сирию отправился новый конвой с крупной партией продуктов питания. Колонна везёт 80 тонн масла, муки, сахара, риса и других товаров. Да смилостивится Всевышний над народом Сирии, да воцарятся в этой стране, мир и стабильность! #Кадыров #РОФ #Россия #Чечня #Сирия
Ранее Кадыров заявил, что Владимир Путин должен оставаться президентом России и после выборов 2018 года.