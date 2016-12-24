Фонд Кадырова направил в Сирию 80 тонн гумпомощи

Грозный, 24 декабря. В Сирию отправлен гуманитарный груз для жителей республики, собранный региональным общественным фондом имени первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова. Как написал в своем Instagram Рамзан Кадыров, 80 тонн составил общий вес гуманитарной помощи, состоящей из продуктов питания.

Как сообщил в соцсети глава Чечни, в Сирию отправился новый конвой с крупной партией продуктов питания.

«Колонна везет 80 тонн масла, муки, сахара, риса и других товаров», — отметил Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что Владимир Путин должен оставаться президентом России и после выборов 2018 года.