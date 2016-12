Фонд Кадырова направил в Сирию 80 тонн гумпомощи

Дорогие друзья! Мы с болью и глубоким состраданием воспринимаем трагедию сирийского народа. РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова в течение длительного времени оказывает гуманитарную помощь жителям различных городов Сирии и беженцам, находящимся в соседних странах. По решению Президента РОФ имени Героя России АХМАТ-Хаджи Кадырова, моей дорогой МАМЫ Аймани Несиевны в Сирию отправился новый конвой с крупной партией продуктов питания. Колонна везёт 80 тонн масла, муки, сахара, риса и других товаров. Да смилостивится Всевышний над народом Сирии, да воцарятся в этой стране, мир и стабильность! #Кадыров #РОФ #Россия #Чечня #Сирия

A video posted by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on Dec 24, 2016 at 1:01am PST