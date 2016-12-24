Два человека погибли в результате взрыва на военном арсенале в Башкирии

Уфа, 24 декабря. В результате взрыва на территории бывшего военного арсенала в поселке Урман в Иглинском районе Башкирии погибли двое мужчин. Как рассказали в республиканском СУ СКР, в настоящее время следователи проводят доследственную проверку по факту произошедшего.

Сейчас правоохранители устанавливают причины взрыва и обстоятельства гибели людей, а также личности погибших. По предварительным данным, жертвами являются мужчины 22 и 24 лет.

В свою очередь, по словам источника в правоохранительных органах республики, мужчины незаконно проникли на территорию бывшего арсенала для сбора металла.

Напомним, ранее сообщалось, что два человека погибли во время взрыва на заводе фейерверков в Китае.