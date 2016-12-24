Донбасс: ЛНР сообщила об обстрелах ВСУ, несмотря на перемирие

Луганск, 24 декабря. В пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) рассказали, что украинские военные нарушили режим прекращения огня, который вступил в силу в полночь 24 декабря.

Как рассказали в оборонном ведомстве, в 11.50 ВСУ выпустили пять мин калибра 122 мм по позициям Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново. При этом бойцы ЛНР не стали поддаваться на провокации ВСУ, получив приказ соблюдать режим тишины.

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Ранее министерство обороны ДНР зафиксировало новые факты нарушения режима прекращения огня со стороны Киева.