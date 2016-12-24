Мужчинам без высшего образования могут разрешить служить по контракту

Москва, 24 декабря. Правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу проект закона, который позволяет служить по контракту мужчинам, которые не пребывают в запасе и имеют среднее профессиональное образование.

На данный момент поступить на военную службу по контракту без прохождения военной службы могут мужчины, которые не пребывают в запасе, и военнослужащие по призыву, имеющие высшее образование.

«Реализуемая законопроектом идея заключается в предоставлении гражданам мужского пола, не пребывающим в запасе, имеющим среднее профессиональное образование, права заключать контракты о прохождении военной службы на воинских должностях рядового и сержантского состава», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее правительство России внесло в Госдуму проект закона, который подразумевает лицензирование энергосбытовой деятельности, передает «Газета.ru».