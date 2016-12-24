Airbus A330 с американскими футболистами застрял при посадке

Вашингтон, 24 декабря. Самолет, в котором летела команда по американскому футболу «Миннесота Вайкингс», при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как передает телеканал ABC News, инцидент произошел вечером накануне. В международном аэропорту штата Висконсин при посадке Airbus A330 съехал с взлетно-посадочной полосы.

Борт авиакомпании Delta выехал на газон и застрял. Пассажирам пришлось ждать четыре часа, пока их не выпустят из лайнера. Футболисты «Миннесота Вайкингс» рассказали, что самолет приземлился в 16.26, а в отель спортсмены попали только около полуночи.

Ранее сообщалось, что самолет выкатился за пределы ВПП и застрял в сугробе.