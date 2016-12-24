Новости Новороссии: ВСУ готовятся атаковать силы ЛНР под Дебальцево, Ясиноватая и Горловка на линии огня

Новороссия, 24 декабря. В рамках переброски сил и средств к линии фронта ВСУ заняли населенный пункт в «серой зоне» недалеко от Дебальцево. Киевские силовики в нарушение установленного режима перемирия 140 раз обстреляли прифронтовые зоны ДНР. Ясиноватая и Горловка подсчитывают нанесенный обстрелами ущерб.

ВСУ подбираются ближе к позициям Народной милиции ЛНР

Официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики майор Андрей Марочко заявил о том, что украинские военнослужащие заняли находящийся в «серой зоне» населенный пункт в рамках переброски сил к линии разграничения сторон.

Киевские силовики заняли населенный пункт Новолуганское, расположенный в «серой зоне» в районе Светлодарска. На данный момент поселок свободен от размещения в нем вооружения или военной техники. По мнению представителя штаба Народной милиции, данный факт говорит о том, что украинская армия перебрасывает личный состав к линии фронта на Дебальцевском направлении.

Кроме того, населенный пункт Новолуганское расположен в окрестностях Светлодарска, откуда дислоцирующиеся там украинские подразделения накануне открыли огонь из артиллерийских орудий по жилым районам Дебальцево, подчеркнул Андрей Марочко.

Напомним, что военнослужащие ВСУ предприняли несколько попыток прорвать оборону ЛНР в окрестностях Дебальцево. Тем не менее в результате прямых боестолкновений украинская армия, по данным замкомандующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарда Басурина, понесла значительные потери в живой силе, также были уничтожены несколько единиц бронетехники силовиков.

Жители ДНР не успели насладиться тишиной

Согласно информации оперативного командования Донецкой народной республики, украинская сторона нарушила установленный с 00.00 часов сегодняшнего дня режим прекращения огня в Донбассе.

Подразделения ВСУ сегодня после полуночи открывали огонь по прифронтовым территориям республики в нарушение установленного перемирия. В общей сложности киевские силовики провели 140 обстрелов, рассказали в ведомстве.

Как сообщил источник в командовании республики, украинские военнослужащие обстреляли окрестности Донецка, Горловки, Ясиноватой, а также населенные пункты в южной части ДНР. При этом по поселку Крутая Балка, расположенном в Ясиноватском районе, велся огонь из РСЗО «Град», отдельно отметил источник. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока устанавливается.

Напомним, ранее представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин подтвердил информацию о том, что контактная группа на последней встрече 21 декабря приняла соглашение о введении режима прекращения огня на время новогодних праздников.

Дебальцево опасается нового наступления ВСУ

Спикер парламента ДНР сообщил, что в Дебальцево все запланированные на сегодня массовые мероприятия были отменены из соображений безопасности мирного населения. В командовании отмечают высокую вероятность возобновления обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

По словам председателя Народного совета республики Дениса Пушилина, массовые мероприятия, а также его визит в Дебальцево были вынужденно отменены из-за риска новых обстрелов со стороны ВСУ. Прежде всего, следует заботиться о безопасности граждан, тем более что киевские силовики в последнее время обстреливают Дебальцево именно в местах скопления людей, подчеркнул он.

Пушилин также добавил, что на данный момент необходимо сконцентрироваться на установлении режима перемирия, о котором договорились участники контактной группы в ходе последней встречи в Минске. Уже затем, когда режим тишины вступит в силу не только на словах, но и на деле, можно будет переходить к проведению праздничных мероприятий, резюмировал он.

Напомним, ранее и.о. главы администрации Дебальцево Александр Рейнгольд сообщил, что нарушенное обстрелами со стороны украинских военнослужащих энергоснабжение города было, наконец, восстановлено усилиями энергетиков ДНР.

Киевские силовики обстреливают дома жителей Ясиноватой

По данным руководителей администраций городов Ясиноватая и Горловка, в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены несколько жилых домов, цех железнодорожного депо и газопровод.

Как заявил исполняющий обязанности главы Ясиноватой Олег Моргун, украинские военнослужащие вели обстрел окраин города в период с 19.00 до 22.00. В результате повреждения получили несколько жилых домов по улицам Куйбышева и Чкалова, а также железнодорожный цех РПЧ-12 и прилегающий к нему дом частного сектора. Пострадавших среди мирного населения, к счастью, нет, добавил Моргун.

Иван Приходько, исполняющий обязанности мэра Горловки, сообщил в свою очередь, что обстрелами ВСУ в поселке Озеряновка, находящемся на юго-западной окраине города, был перебит газопровод. В итоге жители населенного пункта остались без газа. Никто из местного населения не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские подразделения накануне вечером обесточили часть села Коминтерново на юге республики. Кроме того, огнем ВСУ в населенном пункте были повреждены три частных жилых дома.