Детский омбудсмен высказалась за создание публичного реестра педофилов

Москва, 24 декабря. В России должен быть создан реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. С соответствующей инициативой выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения», — отметила она в интервью программе «Поздняков».

Как рассказала Кузнецова, «это самый лучший и эффективный способ» борьбы с педофилами, к чему также пришли специалисты, которые в той или иной степени столкнулись с данной проблемой и изучили законодательство.

Напомним, ранее сообщалось, что сенатор от Владимирской области Антон Беляков подготовил законопроект, устанавливающий систему контроля за перемещением освобожденных из мест заключения педофилов.