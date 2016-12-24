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Детский омбудсмен высказалась за создание публичного реестра педофилов
Россия

Детский омбудсмен высказалась за создание публичного реестра педофилов

Сегодня 13:06
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Детский омбудсмен высказалась за создание публичного реестра педофилов

Москва, 24 декабря. В России должен быть создан реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. С соответствующей инициативой выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения», — отметила она в интервью программе «Поздняков».

Как рассказала Кузнецова, «это самый лучший и эффективный способ» борьбы с педофилами, к чему также пришли специалисты, которые в той или иной степени столкнулись с данной проблемой и изучили законодательство.

Напомним, ранее сообщалось, что сенатор от Владимирской области Антон Беляков подготовил законопроект, устанавливающий систему контроля за перемещением освобожденных из мест заключения педофилов.

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Тимур Румянцев
#педофилы
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