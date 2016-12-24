Российскую лыжницу Иванову отстранили от соревнований

Москва, 24 декабря. Российскую лыжницу Юлию Иванову отстранили от участия в соревнованиях из-за подозрений в употреблении допинга.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила Иванову и еще пять российский спортсменов от участия в соревнованиях. Как объяснили представители федерации, их подозревают в нарушении антидопинговых требований во время зимний Олимпийских игр в Сочи.

Иванова подтвердила, что ей пришли документы об отстранении.

«Я сдала все допинг-тесты в соответствии с правилами антидопингового агентства», — заметила лыжница и выразила уверенность, что все наладится, так как россиян «дисквалифицировали, а отстранили».

Два биатлониста и шесть лыжников из России были отстранены от всех стартов на время расследования дела о нарушениях с допинг-пробами с их именами, ранее передавала «Газета.ru».