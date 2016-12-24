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Роулинг объявила о выпуске двух новых романов
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Роулинг объявила о выпуске двух новых романов

Сегодня 12:56
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Роулинг объявила о выпуске двух новых романов

Лондон, 24 декабря. Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг пишет сразу два романа.

Роулинг ответила на вопрос одного из читателей о том, когда выйдут новые книги ее авторства. Писательница рассказала, что на данный момент работает над двумя произведениями. Она также уточнила, что планирует выпустить две книги: одна выйдет под ее именем, вторая – под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Под ним Роулинг пишет детективы.

Напомним, ранее Роулинг рассказала, что не будет больше писать книги о Гарри Поттере. Она также приготовила большой сюрприз фанатам Гарри Поттера.

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Алия Шарафутдинова
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