МВД РФ задолжало адвокатам 700 млн рублей

Москва, 24 декабря. Министерство иностранных дел России задолжало адвокатам за оказание услуг государственных защитников около 700 миллионов рублей.

Погасить долг ведомство собирается в два этапа: за счет изысканных средств в этом году и за счет бюджета 2017 года.

Как пишет «Коммерсант», проблемы с выплатами МВД денег возникли летом 2016 года. Министерство объяснило такую ситуацию сокращением бюджета.

Ранее глава МВД РФ объяснил появление слухов о своей отставке. По словам главы ведомства, каждый чиновник на протяжении службы сталкивается с такими слухами.