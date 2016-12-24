Профессиональный каратист отправил нижегородского школьника в реанимацию

Нижний Новгород, 24 декабря. Профессиональный каратист жестоко избил подростка в Нижнем Новгороде. Как стало известно, школьник попал в реанимацию с различными травмами лица.

Сам инцидент произошел в Сормовском районе. Так, побеждавший на нескольких соревнованиях 16-летний спортсмен избил подростка, заступившегося за свою девушку — парень решил встать на защиту после того, как боец якобы начал к ней приставать.

Как рассказали очевидцы, каратист наносил удары по лицу оппонента коленом. Драку разняли прохожие. На тот момент пострадавший был сильно избит, его госпитализировали с раздроблением лобной кости.

Против виновника возбуждено уголовное дело, в настоящее время он находится под домашним арестом.

Как сообщало агентство НСН, ранее в торговом центре «Москва» в столичном районе Люблино неизвестные до смерти избили иностранного гражданина.