Куценко рассказал, что заставило его завершить актерскую карьеру

Санкт-Петербург, 24 декабря. Известный актер Гоша Куценко заявил о завершении актерской карьеры.

На пресс-показе фильма «Елки 5» в Санкт-Петербурге Куценко заявил о завершении актерской карьеры. По словам артиста, он намерен стать кинорежиссером.

Куценко напомнил, что в 2017 году ему исполнится 50 лет, поэтому трудности актерской профессии становятся все более ощутимыми.

«Не хочу быть актером, потому что эта деятельность, на самом деле, просто уничтожает людей, — констатировал Куценко. — Говоря о своих планах, я бы отметил более серьезный подход к режиссуре».

Ранее Госкино Украины отозвало государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала «Последний коп», в котором снялся Куценко, пишет «Газета.ru».