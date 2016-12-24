Более 13 тысяч человек остались без электричества в Краснодарском крае

Москва, 24 декабря. Электроснабжение трех населенных пунктов с населением более 13 тысяч человек нарушено в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом в субботу рассказали в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что утром 24 декабря от ОД ЕДДС Темрюкского района поступила информация об отключении электричества. В зону аварии попало три населенных пункта. В них проживают 13600 человек.

Как добавили в экстренных службах, водоснабжение и теплоснабжение частных домовладений не нарушено.

Как ранее писала «Национальная служба новостей», прифронтовой Мариуполь остался без света.