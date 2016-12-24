КамАЗ смял легковушку под Воронежем, погибла четырехлетняя девочка

Воронеж, 24 декабря. Страшная трагедия произошла под Воронежем: в результате лобового столкновения легкового автомобиля ВАЗ с КамАЗом погибла четырехлетняя девочка. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, авария случилась на 25-м километре автодороги «Бобров — Верхний Икорец — Ильича».

Согласно приведенным данным, двигаясь в направлении Боброва 18-летний водитель ВАЗа допустил столкновение со встречной автомашиной «КамАЗ» с прицепом, не справившись с управлением на скользкой дороге. От сильного удара смертельные травмы получил ребенок, он скончался до приезда медиков. В больницу были госпитализированы 36-летняя женщина и ее 14-летняя дочь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что два пешехода погибли на остановке общественного транспорта в Выборгском районе Ленинградской области.