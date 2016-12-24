Около 70 боевиков ИГ уничтожены в городе Эль-Баб в Сирии

Анкара, 24 декабря. Вооруженные силы Турции и оппозиционные формирования «Сирийской свободной армии» ликвидировали за прошедшие сутки 68 боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Об этом рассказали в Генштабе армии Турции.

Отмечается, что в течение дня силы специального назначения оппозиции при активной огневой поддержке вели операцию по освобождении. Эль-Баба.

В результате военных действий уничтожены 38 членов ИГИЛ. Также развита машина и один дрон.

ВВС Турции ударили по шести целям ИГ. Они нейтрализовали 30 боевиков.