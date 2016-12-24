Москва, 24 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение президента США Барака Обамы распространить действие «закона Магнитского» на весь мир.

По мнению Пушкова, в отношении «близких к США диктатур» закон действовать не будет. «Очередной фейк», — подытожил сенатор.

Обама распространил "закон Магнитского" на все страны мира. Но ясно: в отн. близких к США диктатур он действовать не будет. Очередной фейк. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 24, 2016

Напомним, ранее стало известно, что Обама подписал законопроект, в числе прочего, распространяющий действие так называемого «закона Магнитского» на все страны мира. Таким образом, документ, ранее применявшийся только к российским гражданам, разрешает вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных в коррупции или нарушении прав человека.