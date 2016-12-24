Взрыв прогремел в воинской части Башкирии

Уфа, 24 декабря. На территории бывшей воинской части в Башкирии прогремел взрыв, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Инцидент произошел в 10.00 по московскому времени. На территорию бывшей воинской части проникли неустановленные лица, после чего прогремел взрыв.

По словам представителей МЧС РФ, есть пострадавшие. На данный момент уточняется их состояние. По некоторым данным, два человека погибли.

«На месте работают спасатели: 6 человек и 19 единиц техники», — констатировал источник в спасательном ведомстве.

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