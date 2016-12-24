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Пушков о реакции Трампа на «приятное» письмо Путина: Неоконы изойдут желчью
Политика

Пушков о реакции Трампа на «приятное» письмо Путина: Неоконы изойдут желчью

Сегодня 12:25
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Пушков о реакции Трампа на «приятное» письмо Путина: Неоконы изойдут желчью

Москва, 24 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию избранного президента США Дональда Трампа на получение письма от главы Российской Федерации Владимира Путина. По его словам, Трамп настроен на улучшение отношений.

«Трамп сделал публичным «приятное письмо» Путина. Неоконы изойдут желчью,но Трамп настроен на улучшение отношений. Можно лишь приветствовать», — написал сенатор в своем Twitter.

Как сообщало агентство НСН, ранее Трамп заявил, что после его вступления в должность главы государства все, что касается ООН, изменится.

Напомним, в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что при первой встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить улучшение отношений между Москвы и Вашингтона.

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Тимур Румянцев
#трамп #пушков
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