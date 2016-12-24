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Два человека погибли при взрыве на заводе фейерверков в Китае
Происшествия

Два человека погибли при взрыве на заводе фейерверков в Китае

Сегодня 12:14
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Два человека погибли при взрыве на заводе фейерверков в Китае

Пекин, 24 декабря. Два человека погибли во время взрыва на заводе фейерверков в Китае, сообщили в правоохранительных органах страны.

Взрыв на заводе прогремел около 13.00 по местному времени. Трагедия произошла в районе Фэнжунь в городском округе Таншань (провинция Хэбэй).

На месте инцидента в настоящее время проводится поисково-спасательная операция. Как рассказали в правоохранительных органах, уже обнаружены тела двух погибших.

По информации предварительного расследования, взрыв прогремел на подпольном частном заводе. Причина устанавливается.

Ранее сообщалось, что пожар в цехе по производству пластиковых изделий на юго-востоке Москвы потушен. 

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Катерина Тимошенская
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