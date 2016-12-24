США строит центр противодействия зарубежной пропаганде 

Вашингтон, 24 декабря. Министерство обороны США в наступающем году планирует создать центр по противодействию зарубежной пропаганде и дезинформации. Подписанный президентом США Бараком Обамой законопроект опубликован на сайте конгресса.

Согласно документам, центр войдет в состав Госдепартамента США. За его создание будут отвечать госсекретарь, министр обороны и некоторые главы смежных федеральных ведомств.

Основной работой центра станет отслеживание материалов иностранных СМИ, которые могут нести потенциальную опасность госбезопасности Штатов, сообщает «Газета.ру».

Помимо этого, в обязанности сотрудников центра будет входить распространение материалов, «основанных на фактах».