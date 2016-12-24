Трамп против всего мира: начнут ли США новую гонку ядерных вооружений

Президент США Дональд Трамп допустил начало новой гонки ядерных вооружений. Об этом сообщает журналист кабельного американского телеканала MSNBC Мика Бжезински. Что же на уме у эксцентричного миллиардера, и решится ли он выйти из комплексного договора о нераспространении ядерного оружия? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Как рассказала журналист, она вела разговор с Трампом о ядерном оружии, и во время диалога он заявил примерно следующее: «В случае ядерной гонки Штаты превзойдут всех по всем показателям и смогут продержаться дольше». Выражение громкое, особенно учитывая недавний твит Трампа, где говорилось о необходимости США усиливать и наращивать ядерный потенциал. Тогда помощники будущего президента объяснили сообщение так: Трамп просто имел в виду опасность попадания ядерного оружия в руки террористов. Конечно же, ни намека на начало новой гонки ядерных вооружений, это просто СМИ сразу же впали в истерию. Им поверили — и вот опять.

«Думаю, Трамп просто имел в виду, что будет модернизировать ядерный арсенал, который есть у США. Эти заявления укладывались в риторику, что он в принципе будет усиливать американские вооруженные силы, в том числе и атомные, и ядерные компоненты. Речи о выходе из коллективного договора и из двустороннего договора с Россией (СНВ-3) не стоит. Этот договор устанавливает предельное число ядерных боеголовок, которые могут иметь стороны. Американцы официально выступают за продолжение этого договора, чтобы другие страны, включая Россию, ядерное оружие не получали», — комментирует ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Ожидается, что новой американской администрации предстоят непростые переговоры по вопросу нераспространения со всеми странами, которые располагают атомным оружием. Среди них не только Россия, но также Иран и Северная Корея.

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«Например, неоднозначна американская атомная сделка с Ираном, заключенная в конце 2015 — начале 2016 годов, после которой были сняты санкции ЕС против Тегерана, торговое эмбарго на нефть. Иран стал добывать топливо и поставлять его в Европу. Некоторые государства вроде Израиля посчитали, что фактически этой сделкой де-факто нарушается договор о нераспространении, а Иран получает возможность создавать атомную бомбу. К слову, Трамп является скептиком по отношению к этой сделке. Не исключаю, что под его нажимом сделка будет сорвана или против Ирана будут введены новые санкции. Тегеран, конечно, заявляет, что у него в планах только мирная атомная программа, а Россия формально эту сделку поддержала. Но в реальности, если Иран пострадает от новых санкций США и поставки иранских углеводородов сократятся, то нам от этого хуже не будет, так как Иран — наш конкурент на рынке», — продолжает эксперт ФАН.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что США действительно создали предпосылки для новой гонки вооружений, выйдя из договора по противоракетной обороне (ПРО).

«Тем самым американцы показали, что не очень хотят быть связанными различными международными соглашениями. Остальные страны это тоже увидели и понимают, что можно также скинуть с себя разные обязательства в любой момент. Особенно после истории с Ливией: в стране была атомная военная программа. Каддафи от нее отказался и что с ним случилось? Его убили. А вот пошел бы по пути Северной Кореи — и мог закончить по-другому. Путин имел в виду, что американское поведение стимулирует многие страны в мире считать, что гарантий по безопасности нет, и нужно думать самим о себе. В том числе и путем создания ядерных бомб», — добавляет Митрахович.