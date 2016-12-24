FAN-TV Лента новостей
ДНР: жилые дома и газопровод в Ясиноватой и Горловке повреждены обстрелами ВСУ
Новороссия

ДНР: жилые дома и газопровод в Ясиноватой и Горловке повреждены обстрелами ВСУ

Сегодня 12:04
82

ДНР: жилые дома и газопровод в Ясиноватой и Горловке повреждены обстрелами ВСУ

Донецк, 24 декабря. Три жилых дома, цех железнодорожного депо и газопровод в Ясиноватой и Горловке получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сообщает в субботу Донецкое агентство новостей.

По словам и.о. главы Ясиноватой Олега Моргуна, накануне вечером ВСУ обстреляли город. В итоге повреждения получили жилые дома по улицам Чкалова и Куйбышева, железнодорожный цех РПЧ-12 и прилегающий к нему дом частного сектора. По счастливой случайности ни один житель Ясиноватой не пострадал.

Как рассказал журналистам и.о. мэра Горловки Иван Приходько, в ходе обстрела поселка Озеряновка был перебит газопровод.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что на Рождество от имени папы Римского жители Украины получат почти 6 млн в качестве финансовой помощи.

Читайте также: Новости Новороссии: Донбасс недолго наслаждался тишиной, в ЛНР опровергли слухи о захвате села под Дебальцево

комментарии
Тимур Румянцев
#днр #всу #донбасс
Новости партнеров
Эксклюзив

Порошенко увяз в коррупции: как революция на Украине пожирает своих детей

Сегодня 12:53
56

Сирия новости 24 декабря 2016 12.30: «Ахрар аш-Шам» и ИГ бьют друг друга в Дамаске, ВКС РФ провели операцию в Латакии

Сегодня 12:30
150

Сирия сегодня: удары по ИГ в Хомсе, Алеппо под обстрелом, Ракка перед выбором

Сегодня 11:27
436

Квота на русскую жизнь. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 11:00
181

Новости Новороссии: Донбасс недолго наслаждался тишиной, в ЛНР опровергли слухи о захвате села под Дебальцево

Сегодня 10:51
530
Показать еще
Новости по теме

Власти ДНР отменили все массовые мероприятия в обстреливаемом Дебальцево

11:19

Новости Новороссии: Донбасс недолго наслаждался тишиной, в ЛНР опровергли слухи о захвате села под Дебальцево

10:51

ВСУ нарушили перемирие, 140 раз обстреляв территорию ДНР

10:14

Донбасс: ВСУ заняли поселок в «серой зоне» на Дебальцевском направлении

10:03

Минобороны ДНР зафиксировало новые нарушения перемирия в Донбассе

9:25
Перейти в раздел
Прямая трансляция

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Роулинг объявила о выпуске двух новых романов

12:56

Профессиональный каратист отправил нижегородского школьника в реанимацию

12:53

Порошенко увяз в коррупции: как революция на Украине пожирает своих детей

12:53

Куценко рассказал, что заставило его завершить актерскую карьеру

12:52

МВД РФ задолжало адвокатам 700 млн рублей

12:45

КамАЗ смял легковушку под Воронежем, погибла четырехлетняя девочка

12:37

Взрыв прогремел в воинской части Башкирии

12:35

Более 13 тысяч человек остались без электричества в Краснодарском крае

12:33

Сирия новости 24 декабря 2016 12.30: «Ахрар аш-Шам» и ИГ бьют друг друга в Дамаске, ВКС РФ провели операцию в Латакии

12:30

Пушков о реакции Трампа на «приятное» письмо Путина: Неоконы изойдут желчью

12:25

Около 70 боевиков ИГ уничтожены в городе Эль-Баб в Сирии

12:23

Пушков: Распространение «закона Магнитского» на весь мир — очередной фейк США

12:17
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Роулинг объявила о выпуске двух новых романов
Читать
Закрыть