ДНР: жилые дома и газопровод в Ясиноватой и Горловке повреждены обстрелами ВСУ

Донецк, 24 декабря. Три жилых дома, цех железнодорожного депо и газопровод в Ясиноватой и Горловке получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сообщает в субботу Донецкое агентство новостей.

По словам и.о. главы Ясиноватой Олега Моргуна, накануне вечером ВСУ обстреляли город. В итоге повреждения получили жилые дома по улицам Чкалова и Куйбышева, железнодорожный цех РПЧ-12 и прилегающий к нему дом частного сектора. По счастливой случайности ни один житель Ясиноватой не пострадал.

Как рассказал журналистам и.о. мэра Горловки Иван Приходько, в ходе обстрела поселка Озеряновка был перебит газопровод.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что на Рождество от имени папы Римского жители Украины получат почти 6 млн в качестве финансовой помощи.

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