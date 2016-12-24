Додон рассказал, о чем планирует поговорить на встрече с Путиным

Москва, 24 декабря. Новый президент Молдавии Игорь Додон собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путинным проблему трудовых мигрантов в России в ходе встречи 17 января. Об этом Додон заявил после встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

Как сообщил журналистам Додон, встреча с Рогозиным длилась около часа. Вице-премьер, в частности, передал приглашение приехать в Москву с официальным визитом. Обсуждалась и повестка встречи с Владимиром Путиным, намеченная на 17 января.

«С удовольствием принял приглашение и выразил надежду на полноценное восстановление отношений между нашими странами», — сообщил Додон.

По его словам, с российским президентом планируется обсудить два ключевых вопроса. Это возможность возвращения молдавской продукции на рынок РФ и проблема «молдавских трудовых мигрантов в России», сообщает «Газета.ру».

Читайте также: Рогозин ночью провел переговоры с президентом Молдавии Додоном