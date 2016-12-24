Да прибудет с тобой сила: Керри Фишер идет на поправку после сердечного приступа

Лос-Анджелес, 24 декабря. Прославившаяся ролью принцессы Леи в «Звездных войнах» актриса Кэрри Фишер, находится в стабильном состоянии после перенесенного сердечного приступа.

Как сообщил агентству AP брат актрисы, Фишер перевели из реанимации, и сейчас она находится в стабильном состоянии. Детали произошедшего брат актрисы сообщить отказался.

По данным портала TMZ, во время полета из Лондона в Лос-Анджелес у 60-летней актрисы случился сердечный приступ. К счастью, на борту самолета находился медик, который и оказал ей первую помощь. Сразу после приземления ее госпитализировали в ближайшую больницу.