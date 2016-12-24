Немцы застукали Меркель в супермаркете в окружении охранников

Берлин, 24 декабря. Канцлер Германии Ангела Меркель попала в объективы телевизионщиков в момент покупки продуктов в одном из продуктовых супермаркетов Берлина. При этом политик находилась в окружении телохранителей, которые не отходили от нее даже на кассе.

Как стало известно, канцлер не приобрела ничего необходимого для традиционного рождественского застолья. Наблюдательные немцы заметили, что купленные Меркель продукты были повседневными: сладости, перец, картофель и творог. При этом в магазин Меркель пришла со своими пакетами, сообщает «Газета.ру».

Напомним, в пятницу канцлер Германии заявила, что после террористического нападения на рождественской ярмарке в центре Берлина меры безопасности в стране будут ужесточены.