FAN-TV Лента новостей
Немцы застукали Меркель в супермаркете в окружении охранников
Весь мир

Немцы застукали Меркель в супермаркете в окружении охранников

Сегодня 11:50
118

Немцы застукали Меркель в супермаркете в окружении охранников

Берлин, 24 декабря. Канцлер Германии Ангела Меркель попала в объективы телевизионщиков в момент покупки продуктов в одном из продуктовых супермаркетов Берлина. При этом политик находилась в окружении телохранителей, которые не отходили от нее даже на кассе.

Как стало известно, канцлер не приобрела ничего необходимого для традиционного рождественского застолья. Наблюдательные немцы заметили, что купленные Меркель продукты были повседневными: сладости, перец, картофель и творог. При этом в магазин Меркель пришла со своими пакетами, сообщает «Газета.ру».

Напомним, в пятницу канцлер Германии заявила, что после террористического нападения на рождественской ярмарке в центре Берлина меры безопасности в стране будут ужесточены.

комментарии
Тимур Румянцев
#меркель
Новости партнеров
Эксклюзив

Порошенко увяз в коррупции: как революция на Украине пожирает своих детей

Сегодня 12:53
56

Сирия новости 24 декабря 2016 12.30: «Ахрар аш-Шам» и ИГ бьют друг друга в Дамаске, ВКС РФ провели операцию в Латакии

Сегодня 12:30
150

Сирия сегодня: удары по ИГ в Хомсе, Алеппо под обстрелом, Ракка перед выбором

Сегодня 11:27
436

Квота на русскую жизнь. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 11:00
181

Новости Новороссии: Донбасс недолго наслаждался тишиной, в ЛНР опровергли слухи о захвате села под Дебальцево

Сегодня 10:51
530
Показать еще
Прямая трансляция

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Роулинг объявила о выпуске двух новых романов

12:56

Профессиональный каратист отправил нижегородского школьника в реанимацию

12:53

Порошенко увяз в коррупции: как революция на Украине пожирает своих детей

12:53

Куценко рассказал, что заставило его завершить актерскую карьеру

12:52

МВД РФ задолжало адвокатам 700 млн рублей

12:45

КамАЗ смял легковушку под Воронежем, погибла четырехлетняя девочка

12:37

Взрыв прогремел в воинской части Башкирии

12:35

Более 13 тысяч человек остались без электричества в Краснодарском крае

12:33

Сирия новости 24 декабря 2016 12.30: «Ахрар аш-Шам» и ИГ бьют друг друга в Дамаске, ВКС РФ провели операцию в Латакии

12:30

Пушков о реакции Трампа на «приятное» письмо Путина: Неоконы изойдут желчью

12:25

Около 70 боевиков ИГ уничтожены в городе Эль-Баб в Сирии

12:23

Пушков: Распространение «закона Магнитского» на весь мир — очередной фейк США

12:17
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Роулинг объявила о выпуске двух новых романов
Читать
Закрыть