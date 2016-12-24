Сирия, 24 декабря. На юго-западе провинции Дамаск вспыхнули ожесточенные столкновения между боевиками формирований «Ахрар аш-Шам» и ИГ*. ВКС России провели бомбардировку укрепрайонов террористов на севере провинции Латакия. Сирийская армия отразила атаку боевиков на свои позиции вблизи шоссе Хомс – Пальмира, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В районе населенных пунктов Бир Аль-Афрей и Аль-Батра, расположенных на восточных склонах гор Каламун в юго-западной части провинции Дамаск, вспыхнули ожесточенные бои между боевиками формирования «Ахрар аш-Шам» и террористами ИГ. В данный момент боевики-оппозиционеры ведут массированный огонь по позициям ИГ. Однако в ходе столкновений обе стороны несут численные потери. Перестрелки время от времени возобновляются.

Источник Аль-Фиджа, из которого питьевая вода поступает в Дамаск, находится в подконтрольной боевикам повстанческих формирований долине Вади Барда на северо-западе от города вблизи границы с Ливаном. Повстанцы загрязнили источник дизельным топливом. В ближайшее время в Дамаске может возникнуть дефицит питьевой воды. На данный момент используются резервные источники.

По информации одного из сирийских новостных порталов, вертолеты ВВС САР нанесли несколько авиаударов по опорным пунктам боевиков оппозиционных группировок в долине Вади Барда. Сообщается, что в ходе бомбардировки повстанцам был нанесен серьезный урон в живой силе. Кроме того, ликвидировано несколько транспортных средств боевиков.

Провинция Латакия

Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, ВКС России провели бомбардировку укрепленных районов отрядов террористов в окрестностях населенного пункта Кабани вблизи горного хребта Аль-Акрад на севере провинции Латакия. В результате было уничтожено множество единиц военной техники, также разрушена значительная часть укреплений боевиков. Информация о численных потерях среди террористов пока устанавливается.

Провинция Хомс

Сирийское новостное агентство сообщает, что подразделениям Сирийской арабской армии (САА) удалось отбить массированную атаку боевиков ИГ на свои позиции вблизи населенного пункта Джубб Аль-Джарра на шоссе Хомс – Пальмира в восточной части провинции Хомс. Правительственные силы отбросили отряды ИГ назад, нанеся им значительный численный урон.

Провинция Дейр эз-Зор

На окраине района Аль-Муваззафин в южной части города Дейр эз-Зор продолжаются ожесточенные бои между военнослужащими правительственной армии и отрядами террористов ИГ. Боевики обстреляли позиции сирийских войск из минометов. Сообщается, что никто из солдат САА не пострадал. Однако зафиксировано несколько разрывов мин на территории жилого квартала. Данные о возможных жертвах среди мирного населения и ходе столкновения пока уточняются.

Провинция Даръа

Правительственные войска атаковали опорные пункты боевиков террористических группировок в районе населенных пунктов Змарин и Аль-Гария в восточной части провинции Даръа. В ходе ожесточенных столкновений сирийским подразделениям удалось взять под свой контроль обширные территории в регионе. Под Аль-Гарией были ликвидированы две единицы бронетехники террористов. Бои на данный момент продолжаются.

Провинция Идлиб

Сирийская артиллерия обстреляла укрепленные районы боевиков повстанческих группировок в окрестностях города Джиср Аль-Шугур, находящегося в западной части провинции Идлиб. ВВС Сирии оказывали поддержку с воздуха, нанося авиаудары по местам концентрации оппозиционных сил. Информация об итогах операции пока уточняется.

Провинция Хама

Подразделения правительственной армии открыли массированный огонь по позициям отрядов боевиков вблизи населенного пункта Талеф, расположенного в южной части провинции Хама, из тяжелых артиллерийских орудий. В результате под обстрелом со стороны САА было ликвидировано как минимум шесть боевиков, многие получили ранения. Кроме того, уничтожено несколько автомашин с крупнокалиберными пулеметами террористов.

Ирак

На востоке от населенного пункта Халес, находящегося на северной окраине города Багдад, прогремел мощный взрыв заминированного автомобиля. В данный момент на месте происшествия ведутся следственные действия. Данные о жертвах и разрушениях уточняются. Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за взрыв.